، "مهارة" تُساهم في تزويج موظفيها والاحتفال بمواليدهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدّمت مساعدات لـ15 من منسوبيها ضمن التكافل الاجتماعي

ساهمت شركة "مهارة" للموارد البشرية، في تقديم باقة من المساعدات لـ15 موظفًا من منسوبيها خلال الفترة الأولى من انطلاق برامج التكافل الاجتماعي.

وجاء البرنامج ضمن الأنشطة الداخلية التي تهتم بالموظفين، ومشاركتهم أفراحهم ومناسباتهم الاجتماعية؛ حيث تسعى "مهارة" إلى تنمية أواصر الأخوة والتعاون والتكافل بين منسوبي الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مهارة" للموارد البشرية يوسف بن محمد القفاري: برنامج التكافل الاجتماعي الذي انطلق قبل نحو سبعة أشهر؛ يسعى إلى رفع انتماء الموظفين لشركة "مهارة"؛ من خلال صرف المنح التكافلية والقروض الحسنة لمجابهة الظروف والأزمات المالية التي قد يتعرض لها الموظفون؛ بغرض التخفيف من وطأتها.

وأضاف: خدمات برنامج التكافل الاجتماعي في شركة مهارة، يستفيد منها جميع منسوبي "مهارة" في الإدارة العامة بالعاصمة الرياض، بالإضافة إلى كل الموظفين الآخرين العاملين في فروع الشركة المنتشرة في غالبية مناطق المملكة العربية السعودية.

وأردف: موارد برنامج التكافل الاجتماعي، هي عبارة عن مساهمة الشركة بمبلغ مالي سنويًّا، إضافة إلى الاشتراك الشهري للموظفين، وأي تبرعات مالية إضافية من منسوبي الشركة، بالإضافة إلى استثمارات البرنامج وفقًا للأصول الشرعية والمالية المتعارف عليها.

وأشار "القفاري" إلى أن شركة مهارة -ممثلة في إدارة الموارد البشرية- هي الجهة المسؤولة عن إدارة برنامج التكافل الاجتماعي للموظفين، إضافة إلى متابعته وتحديث سياساته وحفظ مستنداته ووثائقه، وتدقيق بيانات المشتركين، وكذلك تحديد أسماء المستحقين بالتنسيق مع اللجنة المشكّلة لهذا الغرض.

وقال: على الصعيد الداخلي لدينا العديد من البرامج التي نسعى من خلالها إلى خلق بيئة عمل مناسبة ومنافسة لمنسوبي الشركة، وكون الشركة باعتبارها رائدة في قطاع الموارد البشرية، وفيما يخص الصعيد الخارجي؛ فإن الشركة لديها الخطط والإرادة في أن تسعى للمساهمة بفعالية أكبر في جعل المملكة أحد أكثر الأسواق ريادة ومنافسة في العالم كجزء من رؤية السعودية 2030.