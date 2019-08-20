حكم أكل التمساح | هيئة كبار العلماء تكشف عن الرآي الشرعي حول هذا الأمر ونصيحة للمواطنين

كثرت في الساعات الماضية، التساؤلات حول حكم أكل التمساح، وهل هو جائز شرعًا أم أن هناك أحكام شرعية تمنع على المسلمين أكل التمساح، ولكون هذا السؤال قد بدأ في الإنتشار بصورة ملحوظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر السوشيال ميديا كان لابد من أن يكون هناك رد شرعي من قبل الجهات المسؤولة لتوضيح الحقائق والأحكام الشرعية والفقهية الصحيحة أمام جموع المواطنين، ولذا فهذا التقرير من موقع “عرب نيوز” سيحاول تقديم هذا الرد الشرعي على لسان بعض كبار علماء الأمة وبالتحديد من هيئة كبار علماء المسلمين.

وبحسب ما أكده الدكتور “سعد الخثلان” بأن حكم أكل التمساح هو “حرام شرعًا”، وذلك في رده عن تساؤل قد وصل إليه من قبل بعض المواطنين بخصوص حكم أكل التمساح، مؤكدًا بأن هناك عدة أسباب شرعية تجعل من أكل التسماح حرام شرعا بدون أدنى شك.

ما هو حكم أكل التمساح؟

يقول الدكتور “سعد الخثلان”، بأن أكل التمساح حرام شرعًا، وذلك لكون حيوان برمائي يعيش في البر والبحر، وقد يختلف أقوال العلماء حول حكم أكل التمساح لعدة أسباب مشددًا على كون بعض العلماء قد أتاحوا وأجازو أكله، مؤكدين بأنه حيوان بحري مثله مثل باقي الحيوانات البحرية.

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ولكن هناك رآي أخر، وهو يحرم أكل التمساح (مذهب الشافعية والحنابلة) وهو الأرجح، بحسب ما أكده الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء، والذي طالب من المواطنين ضرورة السؤال حول الحكم الشرعي في مثل هذه الأمور الشائكة بشكل مستمر.

لماذا يعد أكل التمساح حرام شرعًا؟

ولكن يبقى السؤال الذي يتبادر أحيانًا إلى أذهان القراء والجمهور، لماذا نقول على حكم أكل التمساح بأنه حرام شرعًا، وما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك، وفي هذا الصدد، يقول السدكتور “سعد الخثلان” عضو لجنة وهيئة كبار العلماء: التمساح له ناب يفترس به الإنسان والحيوان على حد سواء، ولذا فإن من أعتبر التمساح حيوان بحري فقط، فهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق”.

وأشار الدكتور “سعد الخثلان” في ختام حديثه حول حكم أكل التمساح، بأنه من المعروف بأن التمساح هو حيوان من الحيوانات البرمائية، مؤكدًا بأن أكله حرام شرعًا ولا يجوز.