حج / مراكز التوجيه والإرشاد الميدانية لهيئة المدينة المنورة تواصل تقديم خدماتها لضيوف الرحمن



المدينة المنورة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

يواصل فرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة تقديم أعماله التوجيهيه والإرشادية لخدمة ضيوف الرحمن, من خلال 4 مراكز ميدانية للتوجيه و الإرشاد وتوعية الزوار والحجاج.

ووثقت عدسة وكالة الأنباء

ويضم المركز كابينة لتوزيع المطبوعات والمطويات الورقية والمنتجات الرقمية, حيث بلغ إجمالي ما جرى توزيعه من خلالها منذ بداية موسم حج هذا العام "100,375"مادة, إلى جانب مركز للتوعية الرقمية يحوي بين دفتيه شاشتين رقميتين و 4 أجهزة تواصل, وشاشة تفاعلية, بالإضافة لـ 24 لوحة توجيهية وإرشادية بمختلف اللغات، ومعرض حديث مزود بأحدث التقنيات من معروضات وشاشات عرض ومجسمات لمعركة أحد.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الدكتور سلطان بن محمد المطوع, أن هذه الأعمال والجهود التي تقوم بها مراكز التوجيه والإرشاد الميدانية, تُعنى بإبراز القيم السامية والنبيلة والشريعة السمحاء التي تنتهجها هذه البلاد المباركة وتجعلها دستوراً وشعاراً, وفق منظومة عمل متكاملة مترابطة مع جميع الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج, تحقيقاً لتوجيهات وتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله-.

// انتهى //

15:52ت م

0135



المدينة المنورة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واسيواصل فرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة تقديم أعماله التوجيهيه والإرشادية لخدمة ضيوف الرحمن, من خلال 4 مراكز ميدانية للتوجيه و الإرشاد وتوعية الزوار والحجاج.ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" جهود وأعمال "مركز هيئة الشهداء" الذي يعمل به 51 عضوًا ميدانيًا, بالإضافة إلى 15 مترجمًا يُتقنون ما لا يقل عن 15 لغة حيّة, يقومون بترجمة ما يوجه به أعضاء الهيئة الميدانيين والذين التحقوا ببرنامج "مهارات التعامل مع الحجاج و الزوار", حيث يقومون بتوجيه الزوار بالحكمة والموعظة الحسنة ولين الجانب مع النصح والإرشاد.ويضم المركز كابينة لتوزيع المطبوعات والمطويات الورقية والمنتجات الرقمية, حيث بلغ إجمالي ما جرى توزيعه من خلالها منذ بداية موسم حج هذا العام "100,375"مادة, إلى جانب مركز للتوعية الرقمية يحوي بين دفتيه شاشتين رقميتين و 4 أجهزة تواصل, وشاشة تفاعلية, بالإضافة لـ 24 لوحة توجيهية وإرشادية بمختلف اللغات، ومعرض حديث مزود بأحدث التقنيات من معروضات وشاشات عرض ومجسمات لمعركة أحد.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الدكتور سلطان بن محمد المطوع, أن هذه الأعمال والجهود التي تقوم بها مراكز التوجيه والإرشاد الميدانية, تُعنى بإبراز القيم السامية والنبيلة والشريعة السمحاء التي تنتهجها هذه البلاد المباركة وتجعلها دستوراً وشعاراً, وفق منظومة عمل متكاملة مترابطة مع جميع الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج, تحقيقاً لتوجيهات وتطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله-.// انتهى //15:52ت م0135

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / مراكز التوجيه والإرشاد الميدانية لهيئة المدينة المنورة تواصل تقديم خدماتها لضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.