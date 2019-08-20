

الدمام 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

أكملت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية كافة استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد من خلال تجهيزها لإسطول نقل مدرسي متطور يبلغ 1583 حافلة مدرسية وتخدم 981 مدرسة يستفيد منها عدد 106 آلاف و437 طالبًا وطالبة، فيما يبلغ عدد مدارس التي يخدمها النقل المدرسي لذوي الإعاقة التي تبلغ 175 مدرسة، حيث تم توفير 350 حافلة متخصصة لنقل ما يقارب 3182 طالبا وطالبة.

ودعا المتحدث الإعلامي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، كافة أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي وذلك بالدخول على حساباتهم في نظام نور وتقديم طلب الخدمة، او من خلال زيارة إدارة المدرسة في حال واجهتهم مشكلة وذلك لإنهاء إجراءات التسجيل في خدمة النقل المدرسي.

وأضاف بأن إدارة خدمات الطلاب خصصت غرفة عمليات لتتلقى البلاغات التي ترد سواء من المدارس ومن أولياء الأمور حول مستوى الخدمة، أو أي ملاحظات تقع على الأداء بشكل عام، مضيفاً أن هناك مشرفين متخصصين للنقل المدرسي ويقومون بدراسة هذه البلاغات والتعامل معها بشكل جاد وعلى وجه السرعة.

وأشار الباحص إلى أن الإدارة حرصت على توفير أدوات الأمن والسلامة داخل الحافلات، والتي تشمل طفايات حريق وأبواب طوارئ وحزام أمان لكل مقعد، إضافة إلى مؤشر ضوئي باللونين وقت انطلاق الحافلة وحقيبة إسعافات أولية.

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15:32ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الشرقية: تأمين 1933 حافلة لنقل أكثر من 109 آلاف طالب وطالبة للعام الدراسي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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