السعودية اليوم / جامعة الإمام تعقد لقاء القيادات الأول للتحضير للعام الدراسي



الرياض 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

عقد معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري بمقر الجامعة اليوم، لقاء القيادات الأول للعام الجامعي للتحضير والاستعداد للعام الدراسي" .

وجرى خلال اللقاء مناقشة استعدادات الجامعة والتعرف على أهم المعوقات، والتأكيد على ضرورة العمل والتنسيق المسبق لبداية عام دراسي جديد مفعم بالقوة والنشاط .

وحث معاليه على ضرورة التعامل مع الطالب والطالبة بالرقي والخلق الرفيع وأهمية توفير بيئة مكانية متميزة، وتحقق تطلعات ولاة الأمر واحتياجات سوق العمل, مع تطبيق معايير الجامعة الأكاديمية بجدية.

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14:55ت م

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