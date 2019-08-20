حج /  أعمال إنسانية خطّها رجال الأمن على ألسنة ضيوف الرحمن



المدينة المنورة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واس

أكد نَفَرٌ من ضيوف الرحمن القادمين للمدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج بكل يسر وسهولة تفاني رجال الأمن والقائمين على أعمال الحج في خدمة ضيوف الرحمن عطفاً على الأعمال الإنسانية التي يقومون بها للحجاج التي تمثل جزءًا من ثقافة هذا المجتمع.

وقالت الحاجة نعمة من المغرب خلال استطلاع أجرته مندوبة وكالة الأنباء

وفي عمل إنساني آخر روت الحاجة أم النعمان من الجزائر قصة تعب زوجها المريض بالقلب الذي أحس بإعياء أثناء رمي الجمرات واحتياجه للمساعدة، وهذا ما فعله الرجال المخلصون الذين يعملون في محيط الجمرات، حيث ساعدوه حتى ينهي الرمي، ثم حملوه إلى منطقة واسعة، وأجريت له الإسعافات الأولية.

وتقول الحاجة أم محمود من مصر إننا كنا بين إخوان لنا تفانوا في خدمتنا، خاصة خدمة كبار السن فقد حملوا والدتي حتى أتمت رمي الجمرات، وهم بذلك ضربوا أروع الأمثلة في المحبة في الله والأخوة داعية الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقادتها ورجالها.

// انتهى //

14:55ت م

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المدينة المنورة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسأكد نَفَرٌ من ضيوف الرحمن القادمين للمدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج بكل يسر وسهولة تفاني رجال الأمن والقائمين على أعمال الحج في خدمة ضيوف الرحمن عطفاً على الأعمال الإنسانية التي يقومون بها للحجاج التي تمثل جزءًا من ثقافة هذا المجتمع.وقالت الحاجة نعمة من المغرب خلال استطلاع أجرته مندوبة وكالة الأنباء السعودية بالمدينة المنورة إن ما لمسناه من رجال الأمن والقائمين على أعمال الحج خلال أداء النسك دليل على أدائهم مهامهم بكل إخلاص وتفانٍ، مشيرة إلى أنه ارتبط في ذهنها عمل إنساني قام به رجال الأمن والكشافة لن تنساه أبدا مدى الحياة حين تاهت ابنتها في المشاعر ومع الزحام الهائل من الحجاج والأعداد الكبيرة استطاع الرجال المخلصون بتوفيق من الله ثم بجهودهم أن يأتوا بها وهي بأتم صحة وعافية.وفي عمل إنساني آخر روت الحاجة أم النعمان من الجزائر قصة تعب زوجها المريض بالقلب الذي أحس بإعياء أثناء رمي الجمرات واحتياجه للمساعدة، وهذا ما فعله الرجال المخلصون الذين يعملون في محيط الجمرات، حيث ساعدوه حتى ينهي الرمي، ثم حملوه إلى منطقة واسعة، وأجريت له الإسعافات الأولية.وتقول الحاجة أم محمود من مصر إننا كنا بين إخوان لنا تفانوا في خدمتنا، خاصة خدمة كبار السن فقد حملوا والدتي حتى أتمت رمي الجمرات، وهم بذلك ضربوا أروع الأمثلة في المحبة في الله والأخوة داعية الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقادتها ورجالها.// انتهى //14:55ت م0112

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.