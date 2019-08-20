السعودية | أسعار الذهب تستقر بعد بلوغها دون مستوى 1500 دولاراً أمريكياً

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستقر بعد بلوغها دون مستوى 1500 دولاراً أمريكياً والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:50 مساءً, 20 أغسطس 2019 م المناطق - واس استقر سعر أوقية الذهب اليوم في المعاملات الفورية عند 1497.07 دولاراً أمريكياً فيما تراجع في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3 % إلى 1507.80 دولاراً أمريكياً.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.4 % إلى 16.93 دولاراً أمريكياً والبلاتين بنسبة 0.3 % إلى 852.78 دولاراً أمريكياً والبلاديوم بنسبة 0.3 % إلى 1478.27 دولاراً أمريكياً.

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