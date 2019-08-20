فيديوجراف.. حصاد الجولة الأولى للدوري الألماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار، مساء الأحد، على فعاليات الجولة الأولى من منافسات الدوري الألماني.

وشهدت الجولة تعثراً مفاجئاً ومبكراً لحامل اللقب بايرن ميونيخ بالتعادل 2-2 مع فريق العاصمة هيرتا برلين.

ومن جانبه، بدأ بروسيا دورتموند، وصيف النسخة الماضية، الموسم بشكل قوي بفوز ساحق 5-1 على أوجسبورج، تصدر به ترتيب المسابقة.

وشهدت الجولة كذلك إشهار 28 بطاقة صفراء واحتساب 3 ركلات جزاء، سجلت جميعاً ولم تشهر بطاقات حمراء.

"العين الرياضية" تبرز عبر الفيديوجراف التالي الضوء على أبرز حقائق الجولة.