طلبك مكتمل مع مرفقات مرفوضة.. حساب المواطن يجيب

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طلبك مكتمل مع مرفقات مرفوضة.. حساب متابعات الخليج 365 يجيب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أجاب حساب متابعات الخليج 365 على سؤال حول سبب رفض المرفقات والإجراءات التي يجب القيام بها لتفادي هذا الرفض.
وقالت خدمة العملاء رداً على أحد المستفيدين: إذا كان طلبك مكتملاً مع مرفقات مرفوضة، الرجاء الدخول للبوابة ثم اختيار إدارة المرفقات وحذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى ليتم دراستها والتحقق منها.
واشترط حساب متابعات الخليج 365، شرطين لإرفاق الملفات عند طلب التحديث أو الاعتراض على الأهلية.
وأوضحت خدمة العملاء أنه عند الرغبة بإرفاق ملف، لا بد أن يكون ملف PDF، وأن يكون حجم الصورة لا يتجاوز 2 ميغا بايت.
يأتي هذا فيما تتواصل علمية التسجيل حيث يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.
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