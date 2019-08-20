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2019-08-20 صور.. رصد مخالفات بيئية بكسارات محايل متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل نفذ قسم المراقبة البيئية بالهيئة العامة للأرصاد جولة تفتيشية على عدد من الكسارات بمحايل عسير. Advertisements وأوضح حساب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الجنوبية أنه استمراراً لعمل الهيئة في مراقبة الالتزام البيئي بالمنطقة الجنوبية قام فريق التفتيش البيئي بمنطقة عسير بجولة تفتيشية على عدد من الكسارات بمحافظة محايل عسير وتم رصد وضبط مخالفات بيئية تم اتخاذ اللازم بشأنها نظاماً.









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