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حقوق الإنسان تتوعد كل من يسمح للأطفال بقيادة المركبات
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، من خطورة السماح للأطفال بقيادة المركبات في حال عدم تجاوز السن النظامية الذي يسمح لهم بذلك.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان أنه بحسب اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لا يمكن السماح للأطفال بقيادة المركبات ما لم يتجاوزوا السن النظامية للقيادة، ومن يخالف ذلك سيحال للنيابة العامة.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه بناء على المواد 3/18 و23/1 من اللائحة، فإنه لا يجوز لوالدي الطفل أو من يقوم على رعايته السماح له بقيادة المركبة ما لم يبلغ السن النظامية للقيادة وفق أنظمة المرور السارية.
وأضافت أنه لا يجوز تمكين الطفل على أي نحو من قيادة أو استئجار أي مركبة آلية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة، حيثُ ستحال القضايا المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله إلى النيابة العامة.
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