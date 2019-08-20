الهيئة العامة للأرصاد تكشف عن حالة جوية غير مستقرة ومدني مكة يستعد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس اليوم، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء في عدة محافظات، وتوجهت إلى المواطنين بضرورة توخي الحذر والحيطة من السير على الطرق بسرعة كبيرة، خاصة أنه سيكون هناك أتربة ورياح مثيرة للرمال سوف تعمل على حجب الرؤية على تلك الطرق، كما أشات إلى أنه يجب إتباع التعليمات والإرشادات تحاشيًا لأي ضرر قد يصيب المواطنين.

المحافظات التي أعلنت الهيئة عن تعرضها للرياح

أعلنت الهيئة أن الرياح سوف تكون سطحية ومثيرة للأتربة وسوف تنشط على عدة محافظات، منها القنفذة والليث وجدة ورابغ وكذلك الطريق الذي يصل بين تلك المحافظات، وأيضًا المحافظات الساحلية لمدينة مكة المكرمة، وهذا ما جعل الدفاع المدني بالمدينة يستعد بشكل جدي لتلك التحذيرات ويقوم بأخذ الاحتياطات اللازمة، وتوجيه تنبيهات للمواطنين والتأكيد عليهم بضرورة إتباع التعليمات خاصة على الطرق التي سوف تكون عليها الرؤية شبه منعدمة.

هذا وتكثر حوادث الطرق في المملكة العربية السعودية في تلك الأوقات وهذه الظروف، نظرًا لتعود السعوديين على القيادة بسرعات عالية، وفي ظل هبوب الرياح يؤدي ذلك إلى عدم الرؤية بوضوح وهو ما يمثل خطورة كبيرة، هذا وتحاول هيئة الأرصاد التنبيه بشكل مستمر بهذا الشأن لتوعية المواطنين والعمل على التقليل من تلك الحوادث على هذه الطرق.