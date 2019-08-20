شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الطائف» يهيئ 35 مدرسة طفولة مبكرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي ( الطائف ) @maged_okaz

كشفت الإدارة العامة للتعليم بالطائف عن استعداد المدارس للبنين والبنات ورياض الأطفال للعام الدراسي الجدي، فيما تواصل استلامها للمقررات الدراسية بما يضمن وصولها للطلبة مع أول يوم دراسي.

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وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي لـ "الخليج 365" أن ذلك يأتي ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد والعمل على إيجاد وتوفير بيئات تربوية جاذبة وآمنة للطلبة ومنسوبيها وبما يسهم في بدء عام دراسي متميز ومثالي، مضيفاً أن المهندسين والمراقبين والفنيين بإدارة شؤون المباني قاموا بزيارات ميدانية مستمرة خلال الصيف للمباني المدرسية للشخوص على أوضاعها وتحديد احتياج كل مبنى مدرسي من أعمال الصيانة، ومتابعة مقاولي الصيانة في إنجاز الأعمال المطلوبة من صيانة الكهرباء والسباكة، وكذلك أعمال تنظيف وتعقيم خزانات المياه الأرضية والعلوية، وتهيئة مدارس الطفولة المبكرة والبالغ عددها 35 مدرسة، مبيناً أن جميع المباني المدرسية حكومية أو مستأجرة خاضعة لأعمال الصيانة ضمن عقود الصيانة المستمرة.

وأضاف اللهيبي، أنه تم اسناد جميع المكاتب والمدارس للبنين والبنات على مؤسسات نظافة لمدة 3 سنوات وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 110 مليون ريال، وتم تزويد قادة وقائدات المدارس بقوائم أسماء مندوبي مؤسسات النظافة والصيانة وهواتفهم النقالة للتسهيل عليهم وقت الحاجة، إضافة إلى تفعيل برنامج «تم» الخاص بأعمال الصيانة للعام الثاني على التوالي والإبلاغ الآلي من خلال البرنامج من قبل قادة وقائدات المدارس عن أي عطل بالمدرسة ليتم التعامل مع الحالة ومعالجتها في حينها من قبل فرق الصيانة بكل يسر وسهولة.

ونوه اللهيبي إلى جاهزية مدارس الطائف للبنين والبنات لاستقبال الطلاب والطالبات لبدء العام الدراسي الجديد واستقبالهم في بيئات تربوية جاذبة وبما يساعدهم على الجد والمثابرة بعد انتهاء إجازتهم الصيفية.