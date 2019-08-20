شكرا لقرائتكم خبر عن أول حديقة لدمج الأطفال ذوي الإعاقة بـ «الأحساء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وردة عبدالرزاق (الأحساء) @rossuso

كشف أمين الاحساء المهندس عادل الملحم، عن إنجاز 90 % من أعمال الحديقة العامة بحي الفيصل، بتكلفة تقدر بـ 3 مليون ريال، بادر بتكفلها وتنفيذها مستشفى الموسى التخصصي، وبشراكة مع المهيدب لخدمة المجتمع، والتي تعتبر الأولى من نوعها في الأحساء ضمن مبادرة «نلعب معاً»، كنموذج حي لدمج الأطفال ذوي الإعاقة مع فئات المجتمع، والتي من المقرر تدشينها خلال الشهرين القادمة.

وأكد المهندس الملحم، أن ذلك يأتي انطلاقاً من سعي الأمانة الى تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص في خدمة المجتمع والاسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير في المنطقة، ضمن استراتيجيات الأمانة للاهتمام بالعناصر التجميلية والمرافق الخدمية، وأن هذا المشروع سيكون له الأثر الإيجابي في تطوير ونماء القطاع الخدمي للحدائق والساحات البلدية، وخطة الأطفال ذوي الإعاقة، في ظل مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية والتطويرية للأحساء.