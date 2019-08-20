شكرا لقرائتكم خبر عن استعداداً للعام الدراسي.. 5726 زيارة صيانة لمدارس تعليم مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة)

أنجزت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة المشاريع والصيانة، أعمال الصيانة والتحديث للمنشآت التعليمية استعداداً للعام الدراسي الجديد 1440/ 1441هـ، شملت ترميم 30 مبنى مدرسياً، وعزل أسطح 75 مبنى مدرسياً، وترميم 14 مبنى إدارياً، وإنشاء 12 ملعب إنجيله صناعية، وترميم 25 مجموعة دورات مياه بعدة مدارس، وتغيير أقمشة مظلات بمساحة 4890 مترا مربعا وإنشاء مظلات بمساحة 14.450 مترا مربعا، وإنشاء سواتر 3.600 متر طولي، إلى جانب طلاء دهانات داخلية 24000 متر مربع، وخارجية بمساحة 19000 متر مربع ،وتزويد 173 مدرسة بمكيفات .

وفي إطار عمل مركز البلاغات والطوارئ بإدارة المشاريع والصيانة بتعليم مكة المكرمة، فقد تلقى 581 بلاغاً مدرسياً منها 167 بلاغا عن طريق هاتف المركز، و 10 بلاغات من برنامج تواصل و 3557 بلاغا عن طريق برنامج الماجد، و 51 بلاغا وردت من الإدارة العامة للأمن والسلامة، مسجلاً المركز 3557 بلاغاً مقفلاً؛ بنسبة إنجاز 100%.

وتضمن برنامج الصيانة 2.818 زيارة وقائية لمدارس نفذت فيها الصيانة اللازمة، و2908 زيارة نفذت فيها صيانة وقائية للمكيفات، فيما تم غسل 352 خزان لعدد من المدارس.