شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل عسير» يسحب مشروعاً من مقاول وينذر آخر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (أبها)

رصد مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق الشراري، عددًا من الملاحظات على مشاريع طرق، من بينها تأخر سير العمل بأحد المشاريع، مؤكداُ أنه تم على ضوء ذلك إنذار المقاول إنذاراً نهائياً وسيتم بعده البدء بإجراءات السحب، فيما تم بدء إجراءات السحب لمشروع أخر بعد استنفاذ المقاول جميع الفرص التي أتيحت له.

جاء ذلك خلال جولة الشراري الميدانية على عدد من مشاريع الطرق يرافقه عدد من مدراء الإدارات الفنية والشخوص على مشاريع طريق الرديف الشمالي.

وقال الشراري إن وزارة النقل وبتوجيه من وزيرها ومتابعة نائبه لشؤون الطرق لن تتردد في سحب المشاريع من المقاولين المتعثرين حسب العقود المبرمة معهم.