شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد» تدشّن الرقم الهاتفي الجديد لمركز الاتصال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

دشّنت المؤسسة العامة للتقاعد الرقم الهاتفي الجديد لمركز الاتصال 920014000؛ بهدف خدمة العملاء من خارج المملكة، حيث يتيح الرقم استقبال المكالمات من خارج المملكة.

وأوضحت أن الرقم الجديد سيعمل مع رقم الهاتف المجاني للمؤسسة 8001248889، وسيشكل قناة تواصل جديدة مع العملاء.

يشار إلى أن مركز الاتصال للمؤسسة يقدم خدماته من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، ويومي الجمعة والسبت من الساعة الواحدة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً.