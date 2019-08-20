شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 55 مدرسة للطفولة المبكرة في «بيشة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله سيف (بيشة)

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة بيشة اليوم ورشة العمل الخاصة بالطفولة المبكرة برئاسة المساعدة لشؤون تعليم البنات فاطمة الشهراني، وحضور مديرات المكاتب وقائدات مدارس الطفولة المبكرة لمناقشة آليات وإجراءات تطبيق المشروع وفق الضوابط الوزارية، واقتراح الحلول والتوصيات اللازمة والمناسبة التي تكفل بداية جادة ومتميزة للمشروع، وافتتح أعمال الورشة مدير تعليم بيشة نايف الهاجري.

وشكلت إدارة التعليم غرفة عمليات دائمة برئاسة مدير التعليم وعضوية الإدارات والأقسام ذات العلاقة بتنفيذ مرحلة الطفولة المبكرة في 55 مدرسة، وتشرف على أعمال تجهيز مدارس الطفولة المبكرة والمدارس المضمومة للعام الدراسي الجديد من كافة الجهات ذات العلاقة.

كما تم تشكيل لجنة برئاسة المساعدة لشؤون تعليم البنات وعضوية الأقسام ذات العلاقة في قطاع البنات لتقديم الدعم اللازم ومتابعة أعمال الاستعداد ميدانياً واقتراح المعالجات اللازمة والمناسبة لتذليل كافة العقبات ووضع الحلول المناسبة لها.