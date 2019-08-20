شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي يعيد الحياة لطفل بـ "بيشة" والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العمودي (بيشة)

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة في استعادة طفل للوعي بعد تعرضه لإصابة في الرأس، حيث كان يعاني من تشنجات مستمرة إثر إصابته بجرح عميق في منطقه الرأس وكسر متهشم بالجمجمة.

وذكر المتحدث باسم صحة بيشة علي آل بخيتان، أنه بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة قرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية عاجلة تم خلالها رفع الكسر في منطقة الجمجمة وإجراء تثبيت للمنطقة المتهشمة بها حيث استعاد بعدها الطفل وعيه وعافيته.

يشار إلى أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي بالمنطقة ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبالقرن ورنية وتثليث، وتبلغ سعته السريرية 365 سريراً وتتوفر به كافة التخصصات الطبية.