شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية الخفجي» تغلق محطتي وقود بشكل جزئي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" ( الدمام )
كشفت بلدية محافظة الخفجي عن إغلاق محطتي وقود بشكل جزئي، لعدم إلتزامهم بالتقيد بنظافة المنافع الخدمية للمحطة (المسجد ودورات المياه)، وذلك ضمن حملة نفذتها البلدية مؤخراً، على عدد من محطات الوقود على الطريق الإقليمي.
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني أن لجنة محطات الوقود على الطرق الإقليمية نفذت الحملة للتأكيد على محطات الوقود ومدى تطبيقها للائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبيناً أنه نتج عن هذه الحملة إغلاق جزئي لبعض محطات الوقود، وذلك لعدم تطبيق الأنظمة والتعليمات والتي تهدف لتطوير ورفع مستوى محطات الوقود.
وقال الحميداني أنه نتج عن هذه الحملة إغلاق جزئي لمحطتين، حيث تم إغلاق بعض مضخات الوقود بنسبة50% إلى 80%، مع إلزامهم بالتقيد بنظافة المنافع الخدمية للمحطة (المسجد ودورات المياه)، وذلك استناداً للائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة والبناء على الأنظمة والتعليمات.
وأكد الحميداني على ضرورة التقيد بما ورد بلائحة محطات الوقود وتصحيح أوضاع هذه المحطات وفقاً للأنظمة والتعليمات والتي تهدف لتطوير ورفع مستوى محطات الوقود.
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