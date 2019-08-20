محافظ صبيا يتفقد مستشفى المحافظة ويقف على سير العمل

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جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)تفقد محافظ محافظة صبيا بمنطقة جازان منصور الداود أمس، المستشفى العام بالمحافظة، ووقف خلالها على سير العمل ومدى توافر الكوادر الطبية والتمريضية والمستلزمات والتجهيزات المناسبة بالمستشفى .
وشملت جولة المحافظ العيادات الخارجية وأقسام الطوارىء والملاحظة والمختبر والأشعة والسجلات الطبية وبنك الدم والصيدلية والتنويم، والتقى خلالها عددأ من المرضى المنومين والمراجعين بالمستشفى .
وبحث محافظ صبيا مع مساعد مدير المستشفى للشؤون المالية والإدارية الفضل الحكمي ومنسوبي المستشفى خلال الجولة عددٱ من الموضوعات المتعلقة بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي، والسبل الكفيلة بتقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية وجودة الرعاية المقدمة للمرضى .
وفي نهاية الجولة ثمن محافظ صبيا الجهود التي تبذلها منسوبي المستشفى العام بالمحافظة لخدمة المرضى، متمنيأ مواصلة العطاء والإرتقاء بالخدمة الطبية بمحافظة صبيا .
من جهته، أطمأن محافظ صبيا يرافقه مدير شرطة المحافظة على صحة مدير أحوال المحافظة محمد الصانع الذي يرقد حالياً في مستشفى صبيا العام بعد تعرضه لحادث مروري.
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