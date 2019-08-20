شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية: إجراءات التأشيرات تتأخر.. تأكد من حصولك عليها قبل الحجز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أوضحت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن إجراءات التأشيرات تستغرق من عدة أسابيع إلى شهور في بعض الأحيان، داعية الجميع إلى عدم عمل أي حجوزات غير قابلة للاسترداد حتى التأكد من الحصول عليها.

أوضحت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن إجراءات التأشيرات تستغرق من عدة أسابيع إلى شهور في بعض الأحيان، داعية الجميع إلى عدم عمل أي حجوزات غير قابلة للاسترداد حتى التأكد من الحصول عليها.

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