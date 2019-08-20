"التقاعد" تدشن الرقم الهاتفي الجديد لمركز الاتصال لخدمة العملاء من خارج المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشنت المؤسسة العامة للتقاعد الرقم الهاتفي الجديد لمركز الاتصال 920014000، بهدف خدمة العملاء من خارج المملكة، حيث يتيح الرقم استقبال المكالمات من خارج المملكة.

وأوضحت أن الرقم الجديد سيعمل مع رقم الهاتف المجاني للمؤسسة 8001248889، وسيشكل قناة تواصل جديدة مع العملاء.

يشار إلى أن مركز الاتصال للمؤسسة يقدم خدماته من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء، ويومي الجمعة والسبت من الواحدة مساء حتى الساعة الثامنة مساء.