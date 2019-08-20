، أمير حائل يتبرع بـ500 ألف ريال لتدريس 20 أصمًّا بالجامعة المفتوحة ،

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تبرع أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، باسمه وباسم نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، بمبلغ 500 ألف ريال لدعم برنامج تخصيص فرع الجامعة العربية المفتوحة بمدينة حائل لـ20 مقعدًا تدريبيًّا للطلبة الصم وضعاف السمع في المنطقة.
وثمّن الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة، لأمير حائل هذا الدعم.
وقد تبرع المواطن حميد بن براك الرشيدي، بأرض مساحتها 1500 متر مربع مجاورة لمبنى الجامعة؛ لاستثمارها لمدة ثلاث سنوات.
وكان أمير حائل قد رعى، مساء أمس، المقر الجديد لمبنى فرع الجامعة العربية المفتوحة بمدينة حائل والمجهز بأحدث التقنيات التي تساهم في تقديم تعليم بجودة أكاديمية عالية.
واستعرض رئيس الجامعة العربية المفتوحة بالوطن العربي الدكتور محمد الزكري، الدور الذي تؤديه الجامعة والرسالة السامية التي تَبَنّتها الجامعة منذ تأسيسها، إنجازاتها الأكاديمية وفعالياتها وأنشطتها ومبادرتها لخدمة الوطن والمجتمع.
وحضر الحفلَ الأميرُ منصور بن طلال بن عبدالعزيز، ووكيلة وزارة التعليم للتعليم العالي الأهلي الدكتورة ريمة اليحيا، ومديرة فرع الجامعة العربية المفتوحة بحائل الدكتورة غريبة الطويهر، وعدد من المسؤولين.
20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440 02:31 PM
المواطن حميد بن براك الرشيدي يقدم أرضًا مساحتها 1500 متر مربعأمير حائل يتبرع بـ500 ألف ريال لتدريس 20 أصمًّا بالجامعة المفتوحة
تبرع أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، باسمه وباسم نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، بمبلغ 500 ألف ريال لدعم برنامج تخصيص فرع الجامعة العربية المفتوحة بمدينة حائل لـ20 مقعدًا تدريبيًّا للطلبة الصم وضعاف السمع في المنطقة.
وثمّن الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة، لأمير حائل هذا الدعم.
وقد تبرع المواطن حميد بن براك الرشيدي، بأرض مساحتها 1500 متر مربع مجاورة لمبنى الجامعة؛ لاستثمارها لمدة ثلاث سنوات.
وكان أمير حائل قد رعى، مساء أمس، المقر الجديد لمبنى فرع الجامعة العربية المفتوحة بمدينة حائل والمجهز بأحدث التقنيات التي تساهم في تقديم تعليم بجودة أكاديمية عالية.
واستعرض رئيس الجامعة العربية المفتوحة بالوطن العربي الدكتور محمد الزكري، الدور الذي تؤديه الجامعة والرسالة السامية التي تَبَنّتها الجامعة منذ تأسيسها، إنجازاتها الأكاديمية وفعالياتها وأنشطتها ومبادرتها لخدمة الوطن والمجتمع.
وحضر الحفلَ الأميرُ منصور بن طلال بن عبدالعزيز، ووكيلة وزارة التعليم للتعليم العالي الأهلي الدكتورة ريمة اليحيا، ومديرة فرع الجامعة العربية المفتوحة بحائل الدكتورة غريبة الطويهر، وعدد من المسؤولين.
، أمير حائل يتبرع بـ500 ألف ريال لتدريس 20 أصمًّا بالجامعة المفتوحة ،
المصدر : الخليج 365
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