، "الجوازات" تُعمّم تفعيل قرار السماح للنساء بإصدار جواز السفر ،

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ذكرت مصادر أن المديرية العامة للجوازات عمّمت، أمس، على فروعها بجميع مناطق المملكة، بشأن البدء بتفعيل القرار الوزاري القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر والتعديلات المصاحبة لذلك، والسماح للنساء ممّن تجاوزت أعمارهن ٢١ عاماً، بإصدار وتجديد جوازات سفرهن، والسفر إلى الخارج دون قيودٍ أو موافقة ولي الأمر وإعطاء المرأة أحقية السفر في أيّ وقتٍ ترغب فيه.
جاء ذلك بعد أن أجرت المديرية العامة للجوازات، تعديلاتها على موقعها بشبكة الإنترنت في خانة شروط إصدار الجواز تماشياً مع القرار الوزاري.
وأشارت مصادر، لـ "الخليج 365"، إلى أن التعميم وصل وتمّ تفعيله فوراً، ويُتوقع أن تستقبل فروع الجوازات بالمناطق النساء لطلب إصدار الجواز.
"الجوازات" تُعمّم تفعيل قرار السماح للنساء بإصدار جواز السفربدر العتيبي الخليج 365 2019-08-20
ذكرت مصادر أن المديرية العامة للجوازات عمّمت، أمس، على فروعها بجميع مناطق المملكة، بشأن البدء بتفعيل القرار الوزاري القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر والتعديلات المصاحبة لذلك، والسماح للنساء ممّن تجاوزت أعمارهن ٢١ عاماً، بإصدار وتجديد جوازات سفرهن، والسفر إلى الخارج دون قيودٍ أو موافقة ولي الأمر وإعطاء المرأة أحقية السفر في أيّ وقتٍ ترغب فيه.
جاء ذلك بعد أن أجرت المديرية العامة للجوازات، تعديلاتها على موقعها بشبكة الإنترنت في خانة شروط إصدار الجواز تماشياً مع القرار الوزاري.
وأشارت مصادر، لـ "الخليج 365"، إلى أن التعميم وصل وتمّ تفعيله فوراً، ويُتوقع أن تستقبل فروع الجوازات بالمناطق النساء لطلب إصدار الجواز.
20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
01:35 PM
بعد التعديلات الأخيرة على نظام وثائق السفر تماشياً مع القرار الوزاري
ذكرت مصادر أن المديرية العامة للجوازات عمّمت، أمس، على فروعها بجميع مناطق المملكة، بشأن البدء بتفعيل القرار الوزاري القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر والتعديلات المصاحبة لذلك، والسماح للنساء ممّن تجاوزت أعمارهن ٢١ عاماً، بإصدار وتجديد جوازات سفرهن، والسفر إلى الخارج دون قيودٍ أو موافقة ولي الأمر وإعطاء المرأة أحقية السفر في أيّ وقتٍ ترغب فيه.
جاء ذلك بعد أن أجرت المديرية العامة للجوازات، تعديلاتها على موقعها بشبكة الإنترنت في خانة شروط إصدار الجواز تماشياً مع القرار الوزاري.
وأشارت مصادر، لـ "الخليج 365"، إلى أن التعميم وصل وتمّ تفعيله فوراً، ويُتوقع أن تستقبل فروع الجوازات بالمناطق النساء لطلب إصدار الجواز.
، "الجوازات" تُعمّم تفعيل قرار السماح للنساء بإصدار جواز السفر ،
المصدر : الخليج 365
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