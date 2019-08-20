“جديد الأخبار السعودية” وزارة الخدمة المدنية السعودية تؤكد أن أجازة العيد الوطني 4 أيام...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام عرب نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال الهام الذي أصبح ترتد رقم واحد بالمملكة منذ أن تم الإعلان عنه، وهو أيام أجازة العيد الوطني السعودي، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم رد وزارة الخدمة المدنية السعودية الرسمي، على استفسار أحد المغردين عبر موقع تويتر.

العيد الوطني السعودي هو يوم عزيز على قلوب السعوديين، فهو يوم توحيد المملكة ويوافق يوم 23 من سبتمبر من كل عام، وتحتفل به المملكة منذ عام 1932 ميلادي 1351 هجري.

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الخدمة المدنية الإجازة الرسمية للخدمة المدنية 4 أيام

كشفت وزارة الخدمة المدنية أن أي يوم عمل يأتي بين أجازتين يكون يوم أجازة أيضاً، جاء ذلك رداً على أحد المغردين على تويتر، وجاء هذا الرد عبر الموقع الرسمي لوزارة الخدمة المدنية على موقع تويتر، وكان مغرد قد أستفسر من وزارة الخدمة المدنية حول ذلك الأمر حيث قال، “أن اليوم الوطني سيصادف يوم الإثنين 24 محرم المقبل هل يكون يوم الأحد أجازة أيضاً”

الوزارة توضح الإجازة الرسمية لليوم الوطني بالمملكة للعام 1440 هجري

بناء على ما تقدم ستكون الإجازة الأسبوعية خلال الأسبوع الثالث من شهر محرم المقبل، أربعة أيام متتالية حيث أن يوم الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية المعتادة، ويوم الإثنين سيكون أجازة اليوم الوطني السعودي، ويأتي يوم الأحد بين الإجازة الأسبوعية وإجازة العيد الوطني، ويعد يوم أجازة أيضاً، لأن أي يوم عمل بين يومين إجازة يكون يوم إجازة أيضاً.

وفي نهاية المقال نهئ من خلال موقعنا عرب فور نيوز، الشعب السعودي وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرميين الشريفين بالعيد الوطني للمملكة.