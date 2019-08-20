أعلن عدد من الأشخاص عودة الطفلة ”فرح“ التي اختقت في ظروف غامضة بإحدى قرى مدينة أبها. وقال شخص يدعى محمد القحطاني، إنه تم العثور على الطفلة بعد اختفائها بضع ساعات، مبينًا أنها بصحة جيدة وبخير، مقدمًا شكره لكل من ساهم في البحث عنها، دون أن يكشف ملابسات الحادثة. وأكد شخص آخر، يدعى علي القحطاني، عودة الطفلة فرح. وكان العشرات من جميع الأحياء قد خرجوا بحثًا عن الطفلة فرح، وهي يتيمة الأب، بعد نشر إعلان عن اختفائها، إذ خرجت من منزلها في قرية آل يوسف وهي ترتدي عباءة.

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كانت هذه تفاصيل خبر العثور على الطفلة فرح التي اختفت في ظروف غامضة بأبها.. ومغردون يكشفون حالتها الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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