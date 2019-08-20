تصادم بين شاحنتين يعيق حركة المرور بجسر ميناء جدة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911»، اليوم الثلاثاء، أن حادث تصادم يبن شاحنتين وقع بمحافظة جدة (بداية جسر الميناء)، أدى إلى إعاقة الحركة المرورية.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن المركز اطلعت عليه «عاجل»: «حادث تصادم شاحنتين في محافظة جدة (بداية جسر الميناء)، أدى إلى إعاقة الحركة المرورية.. تمت مباشرة الحادث من قِبل الجهات المختصة، وجارٍ العمل على إعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي».

وإذ لم يوضِّح المركز سبب الحادث، فإن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد نبَّهت في وقتٍ سابق من اليوم، بتعرض محافظة جدة لرياح سطحية نشطة وأتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية؛ وذلك في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة، شمل معها القنفذة والليث ورابغ؛ علمًا بأن هذه الحالة الجوية تستمر حتى السادسة من مساء اليوم.