إنفوجراف.. «حقوق الإنسان» تُجدد التذكير باشتراطات «قيادة الأطفال»

أكّدت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أنّه لا يجوز لوالديّ الطفل السماح له بقيادة المركبة ما لم يبلغ السن النظامية للقيادة.

وقالت الهيئة في «إنفوجراف»، اطلعت عليه «عاجل»، تضمّن توضيحًا للائحة التنفيذية لحماية الطفل، ذكّرت خلاله أنّه لا يجوز لوالدي الطفل أو من يقوم على رعايته السماح له بقيادة المركبة ما لم يبلغ السن النظامية للقيادة، وفق أنظمة المرور السارية.

وأضافت الهيئة أنّه لا يجوز تمكين الطفل على أي نحوٍ من قيادة أو استئجار أي مركبة آلية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة، مشيرةً إلى أنّ القضايا المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله تُحال إلى النيابة العامة.

كما تنص اللائحة كذلك على أنّه لا يجوز قيادة درَّاجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن اثنتي عشرة سنة، ويكون ولي أمر الطفل أو من يقوم برعايته مسؤولًا عما ينجم عن ذلك من أضرار.