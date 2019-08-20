قريب طفلة أبها العائدة يبوح لـ«عاجل» بتفاصيل ليلة عصيبة قضتها في جبل مظلم

كشف أحد أقرباء الطفلة المفقودة فرح -في تصريحات خاصة لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء- عن ملابسات اختفائها، وقصة العثور عليها.

وأشار إلى أن الطفلة التي تبلغ من العمر 12 عامًا «خرجت عصرًا للبحث عن شجرة صبار»، لكنها «ابتعدت عن البيوت، وتوغلت في مناطق جبلية وعرة».

وأضاف أنه «عندما حل الظلام على فرح وهي بعيدة عن بيتها بإحدى قرى مدينة أبها، وبسبب الخوف الذي شعرت به، لازمت مكانها حتى الصباح».

وأشار قريب الطفلة فرح لـ«عاجل»، إلى أن «قوة من الشرطة عثرت عليها نائمة في موقع جبلي؛ وذلك بعد ليلة عصيبة قضتها وحيدة وخائفة، مؤكدًا أنها بصحة جيدة وبخير والحمد لله».