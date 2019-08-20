مفتي كوسوفو يثمن «التطور الكبير» في خدمة الحرمين وزوارهما

زار مفتي جمهورية كوسوفو نعيم ترنافا والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن ترنافا ومرافقيه كان في استقباله مدير وحدة العلاقات العامة بالمجمع رائد بن صلاح اللحياني الذي قدَّم شرحًا عن مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة، والأقسام التي يضمها المجمع من معدات وآليات وأجهزة حديثة متطورة في الحياكة والنسيج والصباغة، وما تلقاه صناعة كسوة الكعبة من عظيم العناية والاهتمام من القيادة الرشيدة بمتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لتقديم أفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وعبَّر ترنافا والوفد المرافق له عن إعجابهم وتقديرهم بما شاهدوه من اهتمام وعناية ورعاية، وبما يُوفَّر لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة من إمكانات، وما يلزم من دقة في الصناعة والتطور الكبير في خدمة الحرمين الشريفين، بما يمكن الحجاج والمعتمرين والزوار من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.