إحصائية جديدة: وصول 234 ألف حاج إلى المدينة المنورة

كشفت الإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تُصدرها لجنة الحج والزيارة، الثلاثاء، عن وصول 234 ألفًا و276 حاجًّا إلى المدينة المنورة بعد أدائهم المناسك.

وبينت الإحصائية -بحسب وكالة الأنباء السعودية- أن 76 ألفًا و987 حاجًّا غادروا المدينة المنورة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية، في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 157 ألفًا و273 حاجًّا.

وأبرزت الإحصائية نسبة الحجاج من حيث جنسياتهم؛ حيث بلغت الجنسية الأكثر وجودًا بالمدينة المنورة هي الجنسية المصرية.