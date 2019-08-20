السفارة الأمريكية بالرياض توجه نصيحة للسعوديين حول «التأشيرة»

نصحت سفارة الولايات المتحدة في الرياض، اليوم الثلاثاء، المواطنين السعوديين، بعدم القيام بأية حجوزات إلا بعد التأكد من حصولهم على التأشيرة.

وأوضحت السفارة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن إجراءات التأشيرة تستغرق في بعض الأحيان من عدة أسابيع إلى عدة أشهر.

ونصحت المواطنين بعدم القيام بأي خطط أو حجوزات غير قابلة للاسترداد، إلا بعد الحصول على التأشيرة الخاصة بهم على جوازات سفرهم.

من جهة أخرى، ذكرت سفارة واشنطن بالرياض، في وقت سابق، نقلًا عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية مايكل بومبيو سيتوجه، اليوم الثلاثاء، إلى نيويورك؛ للمشاركة في مناقشة لمجلس الأمن الدولي بشأن التحديات التي تواجه السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

كما سيلتقي بومبيو الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريس والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش.