أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، إتلاف 70 ذبيحة فاسدة وُجِدت في حوش شعبي بحي المعابدة.
وذكر بيانٌ صادرٌ عن الأمانة، اطلعت عليه «عاجل»: «بلدية المعابدة الفرعية تتلف 70 ذبيحة فاسدة وُجِدَتْ في حوش شعبي تديره عمالة مخالفة.. وسُلِّمَت العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم».
في سياق متصل، أكّدت أمانة العاصمة المقدسة في بيانٍ ثانٍ، أنَّ بلدية العمرة الفرعية تواصل حملة الرقابة البلدية على المطاعم، ورصدت عددًا من المخالفات الصحية، أسفر عنها إغلاق مطعم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وكانت بلدية العزيزية الفرعية قد شنّت حملةً أسفرت عن مصادرة وإتلاف 22 كيلو جرامًا من لحوم الدجاج والخضروات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقامت على الفور بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، بحسب بيانٍ لأمانة مكة المكرمة، لم يُفصِح عن مزيدٍ منن التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «المعابدة» تتلف 70 ذبيحة فاسدة في حوش شعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.