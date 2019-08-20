بالصور.. «المعابدة» تتلف 70 ذبيحة فاسدة في حوش شعبي

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، إتلاف 70 ذبيحة فاسدة وُجِدت في حوش شعبي بحي المعابدة.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الأمانة، اطلعت عليه «عاجل»: «بلدية المعابدة الفرعية تتلف 70 ذبيحة فاسدة وُجِدَتْ في حوش شعبي تديره عمالة مخالفة.. وسُلِّمَت العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم».

في سياق متصل، أكّدت أمانة العاصمة المقدسة في بيانٍ ثانٍ، أنَّ بلدية العمرة الفرعية تواصل حملة الرقابة البلدية على المطاعم، ورصدت عددًا من المخالفات الصحية، أسفر عنها إغلاق مطعم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وكانت بلدية العزيزية الفرعية قد شنّت حملةً أسفرت عن مصادرة وإتلاف 22 كيلو جرامًا من لحوم الدجاج والخضروات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقامت على الفور بتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، بحسب بيانٍ لأمانة مكة المكرمة، لم يُفصِح عن مزيدٍ منن التفاصيل.