«هدف»: 4608 فرص تدريبية للخريجين في 1820 منشأة

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الثلاثاء، توافر 4608 فرص تدريبية لخريجي وخريجات الجامعات من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير».

ودعا الصندوق -في بيانٍ حصلت «عاجل» على نسخة منه- الخريجين والخريجات إلى الاستفادة من تلك الفرص، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصُّصاتهم.

وأسهم البرنامج، بحسب البيان، في تدريب عددٍ من خريجي وخريجات الجامعات في 1820 منشأةً مُشارِكة في البرنامج؛ حيث يحصل المتدرِّبون والمتدرِّبات على مكافأة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال شهريًّا، مُقدَّمة من الصندوق خلال فترة التدريب، ويُؤمَّنون ضد مخاطر العمل، كما سيحصلون على شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي.

ويشترط «تمهير» أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه وألا يكون على رأس العمل أو سبق له الاستفادة من البرنامج؛ إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط: «www.taqat.sa/tamheer».

ويأتي برنامج «تمهير» إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/1437هـ. وتُراوِح مدة التدريب في البرنامج ثلاثة وستة أشهر؛ وذلك لتدريب المستفيدين منه لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.