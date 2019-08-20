تعليمات حاسمة من «تعليم جدة» حول الدورات والبرامج التدريبية

كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، عن أنَّ مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة المكلف صديق خوجة، أصدر تعميمًا بشأن برنامج «سار» المتضمِّن آلية وضوابط إقامة البرامج التدريبية للكادر الإداري والجهة المعنية بها (وحدة التطوير بإدارة الموارد البشرية).
وبحسب المصادر، نصّ التعميم على: «إشارة لما لاحظناه من قيام بعض المدارس والإدارات ومكاتب التعليم بإقامة بعض الدورات التدريبية للكادر الإداري دون الرجوع إلى وحدة التطوير بالموارد البشرية والتنسيق معهم؛ حيث إنّ مثل إقامة هذه الدورات واستضافة المدربين فيما يخص الكادر الإداري مناط بالجهات المعنية بتطوير الموارد البشرية بأسس ومعايير ومحتفظة بحقوق جميع تلك المبادرات والشراكات وداعمة لها لتطوير الموظف الإداري، وعليه اعتمدوا التأكيد على منسوبيكم التقيد بالتعليمات وعدم إقامة أي دورات أو برامج تدريبية دون التنسيق أو أخذ إذن مسبق من جهة الاختصاص».
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