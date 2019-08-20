السعودية اليوم / تعليم الأحساء يطلق البرنامج التدريبي "الحقيبة التأسيسية" للمعلمين والمعلمات الجدد



الأحساء 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء اليوم، البرنامج التدريبي المهني "الحقيبة التأسيسية"، الذي يستهدف المعلمين والمعلمات الجدد، بمشاركة 97 معلماً ومعلمة، بحضور مدير إدارة التدريب والابتعاث بالإنابة بتعليم الأحساء نصار القرين، ومدير مكتب تعليم الهفوف عبدالعزيز الجندان، وذلك في مركز التدريب التربوي بالهفوف.

ويهدف البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام إلى تزويد المعلمين والمعلمات الجدد بالمعارف والمهارات الأساسية التي تمكنهم من البدء بالعمل في حقل التدريس وأداء رسالتهم التعليمية.

وتحتوي الحقيبة التدريبية التأسيسية على العديد من المواد والعناوين المهمة، ومنها خصائص النمو للطلاب، وإدارة البيئة الصفية، والتخطيط للتدريس والتقويم، وغيرها من العناوين.

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13:45ت م

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