السعودية اليوم / تعليم تبوك يبدأ تدريب المعلمين والمعلمات الجدد على الحقيبة التأسيسية



تبوك 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم، تنفيذ برنامج الحقيبة التدريبية التأسيسية لأكثر من 400 من المعلمين والمعلمات الجدد بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المتدربين والمتدربات بالمهارات المهنية الأساسية التربوية والتعليمية التي تساعدهم في بداية مشوارهم المهني على أداء رسالتهم التعليمية.

وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث " بنين " بتعليم تبوك أمين غليلة, أن الحقيبة التدريبية شملت العديد من الجوانب المهمة والمتنوعة ومنها: خصائص النمو العمرية والسلوكية للطلاب والطالبات، ومفاهيم أساسية في نموهم وعلاقتها في مجال التربية والتعليم وأهميتها للمعلم الجديد، وتطبيقات تربوية مفيدة للمتدربين في إدارة البيئة الصفية، والمشكلات الصفية التي قد تواجه عناصر العملية التعليمية، وأساليب وطرق التدريس الحديثة، والوسائل التعليمية المعينة للمعلم والمتعلم، وجوانب في التخطيط للتدريس والتقويم له.

من جانبها أكدت مديرة إدارة التدريب التربوي" بنات " الدكتورة نور الفريعي أن البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام؛ يهدف إلى تمكين المعلمات الجدد من إدارة بيئة التعلم داخل الفصل بفاعلية، وتحديد التزام ومسؤوليات المعلمة، وتزويدها بكل ما من شأنه أن يرفع مستوى عملية التعليم والتعلم، ويزيد من طاقات المعلمة الإنتاجية وإكسابها بعض المعايير المهنية والشروط التي يجب توافرها في تخطيطها لعملية التعلم من خلال اعتمادها على برامج تعليمية ممنهجة ومنظّمة تهدف إلى إكساب الطالبات خبرات جديدة وتنميتها باستمرار.

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