السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة



بريدة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم رئيس المجلس الاستشاري للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور فهد المطلق، يرافقه أعضاء المجلس، الذين قدموا للسلام على سموه بعد إقرار المجلس وتشكيل أعضائه.

وأكد سموه أن تشكيل المجلس بالمنطقة يأتي منسجماً مع الأهداف التي تسعى لها القيادة الحكيمة لتحقيقها من رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، مشيراً على أهمية المجلس ودوره في متابعة احتياجات ذوي الإعاقة، لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشدد سموه على أن تكون تطلعات المجلس ليس لها حدود في مسيرته نحو تطوير وتعميق خدماته، والرفع من قدراته للإسهام الفاعل في مسيرة التنمية والعطاء التي يقودها ويرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، متمنياً سموه للمجلس وأعضائه التوفيق والسداد.

من جهته عبر الدكتور المطلق عن شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على ما يوليه سموه من دعم واهتمام لأبنائه من ذوي الإعاقة، مبيناً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أقرت تشكيل مجالس استشارية الأولى من نوعها بالمملكة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بهدف تطوير آلية العمل وتوحيد الجهود والتعرف على احتياجات هذه الفئة والتحديات التي تواجههم.

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13:41ت م

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