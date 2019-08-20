حج / رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق يشيد بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة



مكة المكرمة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

أشاد رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق الشيخ خالد العطية، بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، وآلية العمل فيه ومراحل صناعة الكسوة، والأيدي العاملة في الخياطة والتطريز.

وعبّر العطية خلال زيارته والوفد المرافق له للمجمع عن عظيم امتنانه، والوفد المرافق له على هذه الفرصة التي أثرت معلوماتهم وأطلعتهم على ما تبذله الدولة - رعاها الله -، في خدمة الحرمين الشريفين وتذليل سبل الراحة في خدمة الحجاج والمعتمرين، داعين الله أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على كل ما يقدمونه للحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين.

وشملت الزيارة الاطلاع على الفيلم التعريفي بكسوة الكعبة المشرفة، ومراحل صناعتها واستبدالها، والوقوف على المراحل العملية في صناعة الكسوة من خلال الأقسام المتاحة لذلك.

وأشاد العطية بما رآه من إتقان وتفان في صناعة الكسوة والاهتمام بأدق تفاصيلها وتهيئة المواد الأولية لها، كما اطلع رئيس هيئة الحج والعمرة بجمهورية العراق والوفد المرافق له على آلية تطريز القطع المذهبة التي تزين الكسوة.

// انتهى //

13:39ت م

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