السعودية اليوم / مدير تعليم البكيرية يطلّع على خطة توزيع الكتب المدرسية



البكيرية 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

وقف مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح اليوم خلال زيارة لمستودعات الإدارة، على خطة مسارات فرز الكتب المدرسية، وعلى سير العمل في المستودعات.

واطلع الراجح على خطة مسارات فرز الكتب المدرسية بحسب وصولها من قبل الوزارة وتجهيزها للتوزيع وجدول إرسالياتها للمدارس، وحصر عدد المدارس التي تم تسليمها، والاحتياج ومتابعة الترحيل، وبيان دور المستودعات في التوزيع.

وأعرب عن شكره وتقديره للجنة الاستعداد بالإدارة على الجهود التي تبذلها في سبيل تفعيل الأدوار وإزالة العقبات التي قد تعيق إنجاز العمل، حتى يبدأ العام الدراسي في بيئة ناجحة تحقق أهداف الوزارة، مشيداً بجهود قسم أمانة التعليم، وبجهود قائدي وقائدات المدارس على تعاونهم الذي انعكس على خطة ترحيل الكتب بكل يسر وسهولة.

من جانبه أوضح أمين الإدارة خالد بن علي السديس أن الخطة شملت استقبال المقررات المدرسية في مختلف الأوقات سواء خارج أوقات الدوام أو في إجازة نهاية الأسبوع وفرزها وفق أعداد نور ومن ثم توزيعها على المدارس.

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13:36ت م

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