

الرياض 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

دشّنت المؤسسة العامة للتقاعد الرقم الهاتفي الجديد لمركز الاتصال 920014000؛ بهدف خدمة العملاء من خارج المملكة، حيث يتيح الرقم استقبال المكالمات من خارج المملكة.

وأوضحت أن الرقم الجديد سيعمل مع رقم الهاتف المجاني للمؤسسة 8001248889، وسيشكل قناة تواصل جديدة مع العملاء.

يشار إلى أن مركز الاتصال للمؤسسة يقدم خدماته من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، ويومي الجمعة والسبت من الساعة الواحدة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً.

// انتهى //

13:17ت م

0062





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "التقاعد" تدشّن الرقم الهاتفي الجديد لمركز الاتصال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.