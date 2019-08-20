حج / زوّار المدينة المنورة يبثّون مشاعرهم للعالم عبر وسائل التواصل الحديثة



المدينة المنورة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

يحرص زوّار المدينة المنورة على توثيق زياراتهم للمواقع الدينية والمعالم التاريخية عن طريق الكاميرات الخاصة وهواتفهم المتنقلة, لتكون ذكرى يسترجعون عبرها أجمل الذكريات لرحلتهم الإيمانية وأدائهم مناسك الحج, وزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"واس" وثّقت مشاهد لحجاج صغاراً وكباراً ارتسمت على وجوههم علامات الرضى والسعادة وهم يلتقطون صوراً ومشاهد لحظة وجودهم في ساحات المسجد النبوي, وأثناء زيارتهم للمساجد الكبرى والمعالم التاريخية بالمدينة المنورة مثل جامع قباء, وساحة شهداء أحد, وجبل الرماة, وينقلون لأهاليهم مشاهد واقعية صوتاً وصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، لتحكي روابط الأخوة لضيوف الرحمن من شتى الجنسيات والأقطار، الذين جمعتهم شعيرة الحج وزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العودة إلى أوطانهم.

// انتهى //

13:11ت م

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