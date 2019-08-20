السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرس بمناسبة تشكيل مجلس إدارتها الجديد



بريدة 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه، بحضور محافظ الرس حسين بن عبدالله العساف اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الرس فايز بن ذعار الحربي يرافقه أعضاء مجلس الإدارة وأمين غرفة الرس خالد بن محمد الحناكي, بمناسبة تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

ورحّب سمو الأمير فيصل بن مشعل بالجميع، مباركاً لرئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرس تشكيلها الجديد، منوهاً بما تحظى به الغرف التجارية من دعم واهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

وأكد سموه، على أهمية دور الغرف التجارية في تطوير قطاع الأعمال وتنمية الاقتصاد الوطني تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وأهمية مواصلة الجهود لتعزيز التقنية وخدمة المستفيد في موقعه، مشيراً إلى الدور الكبير للغرفة في تعزيز وتنمية الفرص الاستثمارية كونها أحد الركائز الأساسية لاقتصاد هذا الوطن المبارك، منوهاً إلى أن أبناء هذه البلاد هم العين الفاحصة لها.

بدوره قدم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الرس شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه وتوجيهاته لمواصلة التطوير والتحديث بما يتواكب والطموحات والتطلعات المنشودة لخدمةً قطاع المال والأعمال بمحافظة الرس، لافتاً إلى أن غرفة الرس تملك العديد من الطموحات المستقبلية الاستثمارية خدمة لأبناء المحافظة والمنتسبين.

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13:10ت م

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