السعودية اليوم / سمو أمير الجوف بحضور سمو نائبه يستقبل وزير الصحة



سكاكا 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف اليوم، معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة.

ورحب سموه في بداية اللقاء بمعاليه ومرافقيه.

بعد ذلك عقد سموه اجتماعاً مع معالي وزير الصحة، استعرض خلاله المشروعات التي تخص وزارة الصحة في المنطقة، إلى جانب عددٍ من الأمور ذات العلاقة بالشأن الصحي.

كما قدم معالي وزير الصحة عرضاً مرئياً عن الخدمات الصحية في المنطقة تضمن أبرز المشروعات الصحية الحالية والمستقبلية.

ونوه سمو أمير منطقة الجوف باهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للقطاع الصحي، وحرصهما على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

من جانب آخر أعرب معالي وزير الصحة عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه على الاستقبال، منوهاً بتوجيهاتهما التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، والحث المستمر للوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

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13:08ت م

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