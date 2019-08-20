السعودية اليوم / مدير تعليم ينبع يلتقي القيادات التربوية في "السعودية اليوم جديد وطموح متجدد"



ينبع 19 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 20 أغسطس 2019 م واس

التقى مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي اليوم، بمديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين، في لقاء مفتوح بعنوان "عام جديد وطموح متجدد"، وذلك على مسرح الإدارة، لمناقشة الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد، وخطة التطوير المهني في أسبوع التهيئة.

واستهل مدير التعليم اللقاء بكلمة حث خلالها الجميع على التحفيز والدعم وتدريب المعلمين وتكريم المتميزين لدفعهم إلى المزيد من العطاء والإبداع، وتفعيل جانب القدوة الحسنة للمشرف التربوي بما ينعكس على معلميهم إيجاباً وبالتالي على أبنائهم الطلاب وصولاً إلى تعليم مبادر ومطور لمتعلم واع ومفكر ومنتج.

وشدد الدكتور العقيبي على ضرورة تذليل جميع الصعاب ومتابعة احتياجات المدارس أولاً بأول، وتحديد الملاحظات ومساندة قائدي المدارس في معالجة نواحي القصور التي يجب معالجتها ودعمها من أجل تحسين وتطوير عملياتها وصولا لمخرج جيد لعملية التعليم، مؤكداً على البداية الجادة واستثمار الطاقات والإمكانيات لإتاحة الفرصة أمام كل مبدع ومتميز.

// انتهى //

12:56ت م

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