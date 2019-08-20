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2019-08-20 شاهد بالفيديوهات.. التحالف يدك آليات الحوثي في صنعاء متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع الماضية عمليات نوعية استهدفت آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وأسفرت تلك العمليات النوعية عن خسائر فادحة في العتد والعتاد، وكذلك مكنت قوات الجيش الوطني اليمني من السيطرة على مواقع استراتيجية في العاصمة صنعاء في ومعقل الحوثي في صعدة.









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