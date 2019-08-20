شكرا لقرائتكم وظائف بتكافل الراجحي لحديثي التخرج من الجنسين براتب 8 آلاف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-20 وظائف بتكافل الراجحي لحديثي التخرج من الجنسين براتب 8 آلاف ريال متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة تكافل الراجحي توفر وظيفة للجنسين لحديثي التخرج في الإدارة الصحية، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مسؤول شكاوى) من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:

– مسؤول شكاوى (للجنسين – وظيفة واحدة). الوصف الوظيفي:

– التحقيق في الشكاوى المتصلة بالعملاء، وحلها ورفع التقارير بشأنها، ووضع التدابير اللازمة لتصحيح الشكاوى ومنع حدوثها. Advertisements الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الإدارة الصحية).

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة. الراتب:

– الراتب 8,000 ريال. موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن اليوم الثلاثاء بتاريخ 1440/12/19هـ. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات): اضغط هنا









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف بتكافل الراجحي لحديثي التخرج من الجنسين براتب 8 آلاف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.