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العثور على الطفلة فرح مفقودة أبها
متابعات الخليج 365 - أبها
أكدت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، اليوم الثلاثاء، أن الجهات الأمنية عثرت على طفلة أبها المفقودة وهي تتمتع بصحة وعافية.
يذكر أن الفتاة وتدعى “فرح مضواح” البالغة من العمر 12 عاماً اختفت في ظروف غامضة بقرية آل يوسف في مدينة أبها، قبل أن تعثر عليها الجهات الأمنية.
وتفاعل مغردون مع أسرة الطفلة، وأطلقوا وسماً بعنوان “المفقودة فرح أبها” تداولوا من خلاله أوصاف الطفلة، وجهود الجهات الأمنية وأهل قريتها والقرى المجاورة في البحث عنها.
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