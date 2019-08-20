الأوقاف توفر 4 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض

2019-08-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 4 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (أخصائي تراخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية، وأخصائي تراخيص التسجيل)، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي تراخيص – المنتجات الاستثمارية الوقفية (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

– استقبال طلبات ترخيص الصناديق الاستثمارية الوقفية ومعالجتها.

– استقبال طلبات ترخيص المحافظ الاستثمارية الوقفية ومعالجتها.

– استقبال طلبات ترخيص الصكوك الوقفية ومعالجتها.

– استقبال طلبات فتح الحسابات البنكية للأوقاف ومعالجتها.

– المساهمة في تطوير النظام.

– تنفيذ لوائح وأدلة إدارة التراخيص.

– المساهمة في بناء التعليمات والقواعد الخاصة بالقسم.

– إعداد قاعدة بيانات خاصة بالصناديق.

– حضور ورش العمل التي تعقد بهدف رفع أداء القسم.

– الرد على الاستفسارات التي ترد للقسم.

– تجهيز العروض التي يجب أن يقدمها القسم.

– تقديم الدعم اللازم للرئيس المباشر وأداء أي مهام أخرى يتم التكليف بها.

Advertisements

2- أخصائي تراخيص – التسجيل (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

– استقبال طلبات تسجيل الأوقاف ومعالجتها.

– استقبال طلبات فتح الحسابات البنكية للأوقاف ومعالجتها.

– المساهمة في تطوير النظام.

– تنفيذ لوائح وأدلة إدارة التراخيص.

– إعداد قاعدة بيانات بالأوقاف والنظار.

– حضور ورش العمل التي تعقد بهدف رفع أداء القسم.

– الرد على الاستفسارات التي ترد للقسم.

– تجهيز العروض التي يجب أن يقدمها القسم.

– تقديم الدعم اللازم للرئيس المباشر وأداء أي مهام أخرى يتم التكليف بها.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/08/20م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا